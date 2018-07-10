泰國岩洞救援如在台灣 謝金河:這些人會吵架

2018-07-10 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



泰國岩洞救援行動10日救出剩下的5人後，12名足球隊員與教練共13人今天晚間均已順利救出。泰北清萊省睡美人岩洞的救援行動10日進 入第3天並畫下完美句點，繼前兩天各救出4人後，10日救出剩下的5人，18天的地底驚魂總算平安落幕。

財信傳媒董事長謝金河今天晚間在臉書指出，這次泰國的睡美人洞穴救援，不但吸引全球幾十億人關注，連Tesla的Elon Musk也把Space X研發的單人潛水器也拿出來到救難現場，英國的兩位資深潛水人員John Volanthen和Richard Stanton及洞穴專家Robert Harper也都在第一時間趕往現場。

經過17天的奮鬥，12個足球隊員及一位教練分批被救出，這個鏡頭傳到世界各個角落，成為最美麗的畫面。

謝金河說，從大家共同營救困在洞穴少年開始，泰國由總理巴育親自坐鎭，泰國的僧侶天天在洞穴外祈福，甚至緬甸的本初高僧也來頌經，泰國上上下下都為困在洞穴內的少年祈福。