反擊美課鋼鋁關稅 瑞士向WTO提申訴

2018-07-10 16:52 中央社 日內瓦10日綜合外電報導



瑞士今天表示，已就美國對鋼鋁製品課徵關稅一事，向世界貿易組織（WTO）提出申訴。瑞士是第8個採取此類挑戰行動的世貿組織成員。

瑞士經濟部發表聲明指出：「根據美國說法，加徵關稅是為了保護國家安全；從瑞士觀點來看，這麼做並不正當。」

根據WTO規定，美國有60天時間進行諮商解決。之後瑞士可將關稅爭端升高，要求世貿組織成立專家組，進而做出裁決。