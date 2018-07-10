2020年前 星巴克全面禁用塑膠吸管

2018-07-10 15:19 世界日報 編譯中心╱綜合9日電



星巴克9日宣布，2020年前將使用生物可分解材料製作的吸管，例如紙吸管，以及特別設計的杯蓋。 世界日報記者張大順／攝影 分享 facebook

連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）9日宣布在2020年以前，全球各地分店都將禁用一次使用塑膠吸管，在全球減廢呼聲愈來愈高之際，星巴克提及塑膠對海洋構成的環境威脅，率先成為禁塑的最大食品和飲料公司。

全球熱議塑膠吸管，就在星巴克起源地西雅圖禁用塑膠吸管和容器一周後，星巴克9日宣布，2020年前將使用生物可分解材料製作的吸管，例如紙吸管，以及特別設計的杯蓋。星巴克西雅圖店已開始提供替代性吸管。

星巴克在聲明中指出，這項改變將有助於該公司每年減少逾10支塑膠吸管。

其他城市如麥爾斯堡（Fort Meyers）也已禁用塑膠吸管。紐約和舊金山正考慮跟進。

西雅圖和溫哥華的星巴克分店今年秋天起將出現未附吸管孔的杯蓋，明年在美加等地逐漸推出。全球其他地方也將採用不附吸管孔的杯蓋，由歐洲國家領頭。

CNBC報導，西雅圖7月1日起成為美國第一個禁用塑膠吸管、容器和雞尾酒攪拌棒的城市。英國和愛爾蘭禁用塑膠吸管和攪拌棒的禁令明年生效。

顧客不斷呼籲星巴克和麥當勞等餐廳禁用一次使用塑膠用具，像是吸管、杯子和袋子，但這個問題並不容易解決。這些連鎖店每天在數以千計的分店，服務數百萬計顧客，使得迅速全面禁用這些無法回收的用具有其困難，且必然得付出大筆成本。