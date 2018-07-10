道瓊大漲320點 貿易疑慮暫放兩旁 企業獲利擺中間

2018-07-10 06:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市漲到近一個月來最高點，道瓊工業指數和標普500指數雙雙創下一個多月來最大漲幅，投資人暫時拋下貿易緊張和海外政治緊張局勢加劇的顧慮，將注意力轉移財報。

截至美東時間下午4點，標普500指數上漲0.9%至2784.17點，為6月12日以來的最高收盤。道瓊指數大漲320點，漲幅1.3%，收24776.59點，是6月18日以來最高。那斯達克綜合指數上漲0.9%，收7756.20點，為6月20日以來最高。

美國上市公司的業績報告期將於本周拉開序幕，可能會轉移投資人對給全球市場造成壓力的貿易戰的注意力；另外上周五公佈的就業數據也提振市場情緒。

嘉信投資管理公司投資長Omar Aguilar表示，看起來市場，特別是經過上周的失業報告之後，市場更加關注企業獲利和基本面，顯然是個好兆頭。

工業股和非必要消費類股大漲，至於最近表現領先的公用設施業和電信股則下跌。

標普500指數銀行股指數大漲2.7%，創下5月26日來最大漲幅。標普500指數金融股指數也漲2.3%，反映美國10年期公債殖利率上揚。銀行股今年來表現不佳，周一大漲也有逢低買進的買氣。

摩根大通、富國銀行、花旗集團將於周五公布財報，為第2季財報揭開序幕。