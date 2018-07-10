穆斯克今現身上海與官員同台 在陸設廠進展值得關注

2018-07-10 06:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美中貿易戰翻騰全球最大的電動汽車市場之際，特斯拉（Tesla） 執行長穆斯克今天將現身上海，與官員同台亮相。

彭博引述不願公開身份的人士報導，穆斯克也將在周三和周四訪問北京。此次行程的細節目前還不得而知，不過特斯拉一年多來一直致力於在中國設廠。

隨著中美兩國互相提高汽車關稅，特斯拉在中國建廠的努力更為緊迫。北京官方針對美國生產的汽車加徵關稅後，特斯拉將Model S 轎車和Model X跨界車漲價多達3萬美元，讓特斯拉第二大市場的消費者更買不起。

特斯拉去年6月表示，正在與上海市政府尋求合作在當地生產。目前該公司唯一的汽車組裝廠位於加利福尼亞州的Fremont，除此之外還在內華達有一家電池廠。

穆斯克去年11月曾表示，特斯拉要在中國生產還要等上三年。他當時表示，大陸廠每年可為中國、甚至還有亞洲其他地區的客戶生產數十萬輛電動車。

特斯拉周一股價大漲3.1%收318.51美元。