經濟樂觀 歐股反彈力道增強

2018-07-10 02:35 中央社 倫敦9日綜合外電報導



在經濟樂觀情緒激勵下，歐股今天反彈力道更為增強。

倫敦FTSE 100指數上揚70.29點或0.92%，以7687.99點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲升47.72點或0.38%，收在12543.89點。

巴黎CAC 40指數漲22.34點或0.42%，收5398.11點。