JDI衝刺車用儀表板

2018-07-10 00:51 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



日本顯示器公司（JDI）正押注車用儀表板市場，認為在電動車時代來臨下，面板將成為未來所有車種的重要賣點，可望提升JDI對全球車廠的銷售，同時彌補智慧手機面板銷售的低迷。

彭博資訊報導，雖然現在多數新車都有一塊提供導航與娛樂等功能的中央資訊面板，但愈來愈多車廠也開始用平板螢幕取代駕駛面前的儀表板，例如寶馬（BMW）、賓士等大廠的最新車款，讓JDI擁有銷售良機。

JDI汽車部門去年度賺進1,000億日圓（9億美元）營收，預測在2020年3月前該部門銷售將成長40%。

在歐洲車市已掌控約30%市場的JDI，也正拓展美國市場。