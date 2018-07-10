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英將擴大興建充電設施

2018-07-10 00:51經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

英國將擴大興建電動車基礎設施，包含砸4億英鎊（5.31億美元）投資生產及安裝電動車充電站的企業，計劃以增設充電站解決電動車大規模上路後的問題 ，鼓勵消費者少開傳統汽油車。

英國運輸大臣葛瑞凌（Chris Grayling）9日公布一系列措施，要求在可路邊停車地區旁設置的新型路燈，須安裝電動車充電設施，並以4,000萬英鎊測試低成本的無線充電技術。政府正推動在2040年停售添加柴油和汽油的新車及廂型車。

葛瑞凌強調政府的「道路零排放」政策，「推動這個政策的好處，不只能獲得一個更乾淨、健康的環境，英國的經濟也將更符合未來的發展趨勢，也讓英國更能在規模預估於2050年上看7.6兆英鎊的電動車市場，搶得更大一塊市占」。

充電設施不足被視為電動車大規模上路的主要阻礙之一，因為電動車的行駛里程短於傳統汽油車。在今年汽油價格飆漲之際，英國財政部也日益擔心空汙造成的公共健康成本，正考慮八年來首度調高車輛燃料稅。

政府表示，將依「自動車及電動車法案」落實本項提案，以確保在高速公路服務站及大型天然氣零售店能使用充電站，並將盡快召開諮詢會，評估英國新建的房屋和辦公室是否有需要增設電動車充電站。

英國油價無線充電

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