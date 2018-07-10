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品管人才流失 日本製蒙塵

2018-07-10 00:51經濟日報 國際中心／綜合外電

日產汽車繼去年傳出車輛檢測醜聞後，再爆員工在新車測試中竄改數據，讓「日本製」這塊招牌再度蒙塵。日本媒體指出，品管領域人才嚴重流失或許是日企近年來不斷爆出造假醜聞的一大因素。

日經新聞分析指出，日本企業過去在產品出貨前，都會進行嚴格的檢查，如果上架後仍發現瑕疵，也會採取補償等方式迅速因應。

對於取得各種認證也相當積極度，但如今負責品管的專業人才不足，勢必動搖這種行之有年的模式。

推動品質管理的日本科學技術聯盟指出，之前日本經濟高速增長期間，建立起生產線系統和工作程序的那一代員工中有很多專家，但這批人如今都已經接近70歲高齡，逐漸離開職場。

改善回聘優秀資深員工的待遇，有助挽留資深人才，將技術和經驗傳授給年輕人。

但是，培育人才依然不是一蹴可幾的事，更何況真正能落實自主培育工作的企業，仍然只是極少一部分。

據日本科學技術聯盟的調查，2015年度對品管訓練的投資額不到銷售額的0.01％的企業達到37％。

儘管高於2006年度的21.4％，但整體而言，比率仍然偏低。

品管專家文教大學長田教授表示，對於品管部門來說，除了加強員工培訓，「透過人工智慧（AI）等提升效率也不可或缺」。

日本大學研究風氣有停滯現象也是企業品管日漸低下因素。

1990年代起，日企生產基地不斷遷往海外，企業和校園把品管當做一門學問來研究的風氣隨之減弱。

日本近年陸續爆發重大企業弊案，例如神戶製鋼偽造鋁、銅產品品質數據，涵蓋對605家客戶提供的原材料。事後會長川崎博也等主管去職。

三菱綜合材料假造產品檢驗數據，或漏查多項產品，750多家客戶受影響。

川崎重工製造的子彈列車底盤發現裂損，主因骨架底部厚度未達最低標準。

最新一起則是速霸陸在交車前由不合格員工執行最終檢驗，省油及排放數據造假；事後社長吉永泰之轉任會長。

神戶列車日本經濟

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