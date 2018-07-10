北極暖化 迎來採礦新商機

2018-07-10 00:51 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



雖然氣候暖化衝擊北極的捕魚、馴鹿等傳統產業，但也帶來採礦、石油、天然氣及觀光等新商機，有些馴鹿牧民就展臂歡迎俄羅斯天然氣公司（Gazprom）、義大利石油巨擘Eni等業者提出的開發計畫，出現新舊產業交錯的局面。

路透報導，北極理事會（Arctic Council）的研究顯示，前工業時代以來北極地區的平均溫度至少上升攝氏2度，上升速度是全球平均值的兩倍，現在冬季的氣溫有時甚至會高於冰點。

在有史以來最嚴重的積雪期降雨中，也就是2013至2014年間，俄羅斯亞馬爾半島上的275,000頭馴鹿就有61,000頭死亡。去年10月聯合國草擬的科學報告更顯示，北極當地人面臨的暖化風險全球最高。

不過，北極冰雪減少也代表現在液化天然氣（LNG）運輸船全年都可從亞馬爾半島往西開往歐洲，夏季也可往東開向亞洲。Gazprom表示，正全力爭取與北極牧民合作，拉高管線高度，好讓馴鹿得以從下方通過，並在牧民要求的地方設置十字路口。

挪威有些馴鹿牧民和漁民也注意到Eni為爭取合作而付出的努力，譬如聘請薩米人（Sami）當口譯員，並討論將電力送往Goliat近海油田的電纜。

挪威克瓦爾松地區首長維克斯特倫則表示，在年輕人出走的情況下，採礦活動能為本地經濟注入一股活力；此區40%財政收入都用來照顧銀髮族。

在新舊產業並存之際，難免出現摩擦，譬如芬蘭的薩米族與環保團體就反對在埃農泰基厄薩米地區從事鐵礦砂、銅礦及黃金等地質勘察活動。不光牧民與業者出現衝突，牧民與其他居民的衝突也愈來愈多。