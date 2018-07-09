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竹科局長訪印度 跟政府與企業談產業合作

2018-07-09 23:13中央社 新德里9日專電

新竹科學工業園區管理局長王永壯等人今天拜會印度的電子及資訊科技部、科學及工業研究委員會和印度最大軟體業者印福思科技公司，印方希望能加強與竹科的合作。

在駐印度代表處科技組長陳和賢安排與陪同下，王永壯與竹科管理局投資組副研究員黃玉興9日陸續拜會印度科學及工業研究委員會（The Council forScientific and Industrial Research）、印福思科技公司（Infosys Ltd.）和電子及資訊科技部（Ministryof Electronics and Information Technology）。

王永壯等人上午首先與印度科學及工業研究委員會中央電子研究院教授喬杜里（Santanu Choudhary）舉行早餐會，雙方討論可直接投入市場的產業商業合作，並希望下階段可簽署合作備忘錄，正式推動台印相關產業合作。

印度科學及工業研究委員會也曾與工業研究院就新創企業育成簽署合作備忘錄，科工研委員會這次與竹科談合作，希望進一步從初期培養企業到產業真正進入市場，以協助印度經濟發展，竹科樂意提供經驗。

王永壯等人中午拜訪印福思科技公司人工智慧中心，由中心負責人瓦特沙（Mayank Vatsa）接待，王永壯等向對方簡報竹科4個人工智慧研究中心的研究與發展，雙方同意未來在人工智慧領域進一步合作。

下午拜會印度電子及資訊科技部時，由司長拉克什（Sanjay Kumar Rakesh）出面接待。

根據陳和賢轉述，拉克什對竹科與東元集團旗下世正開發合作，將在班加羅爾（Bengaluru）推動首個台灣電子產業工業園區的產業鏈成形，代表印方表示歡迎之意，並希望下次有機會同時與竹科和世正開發一起開會，探討未來進一步合作。

印度

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