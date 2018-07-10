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三分之一主權基金 要減碼股市

2018-07-10 00:51經濟日報 編譯任中原／綜合外電

考慮到貿易戰、地緣衝突及股價偏高等因素，全球逾三成主權財富基金經理人計劃減碼股市...
考慮到貿易戰、地緣衝突及股價偏高等因素，全球逾三成主權財富基金經理人計劃減碼股市。 法新社
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最新調查顯示，全球三分之一以上的主權財富基金經理人計劃未來三年將減少股市投資比重，主因為擔心貿易戰、地緣衝突及股價偏高，並可能加碼房地產、基礎建設等另類資產。

景順投信公司（Invesco）在訪調全球126位主權基金投資主管及央行外匯存底經理人（總資產金額達17兆美元）後發現，目前主權基金的股票投資比重平均為33%，高於去年的29%，也是比重最高的資產。

近半數經理人的股票投資比重都處於「加碼」狀態；40%的受訪者表示對現狀「滿意」，但35%受訪者計劃在中期間降低股市投資比重。

這項調查是在今年1到3月間所做，當時全球股市動盪劇烈。

3月後美國與中國及其他貿易夥伴間的衝突升高，全球股市也尾旋下跌。

經理人擔心「以牙還牙」式的關稅措施將傷害出口導向國家，抑制全球經濟成長。

景順公司歐洲、中東、非洲區主權基金主管米拉指出，受訪者在今年初便「非常有遠見地」強調貿易戰的風險；但這些經理人仍偏好風險性資產，以追求報酬率。

這些主權基金2017年的平均投資報酬率為9.4%，優於2016年的4.1%。

但經理人對2018年的展望較不樂觀，預估報酬率為5.8%，比原訂的6.5%目標下降。

一些大型主權基金表示，計劃在特定條件下，提高私募股權、不動產及基礎建設等另類投資的比重到50%，遠高於去年的20%，但他們認為由於競爭推升價格，具有吸引力的私募股權案愈來愈少，61%受訪者表示價格已過高。

房地產非洲外匯

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