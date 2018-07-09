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出發前先討錢！川普籲北約盟國支付合理軍費

2018-07-09 22:39聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

在動身前往布魯塞爾參加北約峰會前夕，美國總統川普9日持續叫北約成員國支付合理的國防費用，並呼籲他們「做出更多努力」。

川普在推特上寫道：「美國在北約的支出遠遠超過其他任何國家。這不公平，也無法讓人接受。雖然這些國家自我上任以來一直增加貢獻，但他們必須做得更多。」

他還表示，美國將大部分資金用於這個擁有69年歷史的組織，但歐洲獲得的資金比美國更多。「德國1%，美國4%，北約對歐洲的好處遠超美國。有些人表示，美國為北約支付了90%費用，許多國家則遠未達到2%的承諾。」

北約峰會將於11日舉行。

川普。路透
川普。路透
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北約川普布魯塞爾

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