出發前先討錢！川普籲北約盟國支付合理軍費

2018-07-09 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



在動身前往布魯塞爾參加北約峰會前夕，美國總統川普9日持續叫北約成員國支付合理的國防費用，並呼籲他們「做出更多努力」。

川普在推特上寫道：「美國在北約的支出遠遠超過其他任何國家。這不公平，也無法讓人接受。雖然這些國家自我上任以來一直增加貢獻，但他們必須做得更多。」

他還表示，美國將大部分資金用於這個擁有69年歷史的組織，但歐洲獲得的資金比美國更多。「德國1%，美國4%，北約對歐洲的好處遠超美國。有些人表示，美國為北約支付了90%費用，許多國家則遠未達到2%的承諾。」