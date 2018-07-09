中國將重新對德國 開放禽肉市場

2018-07-09 22:38 中央社 漢堡9日綜合外電報導



德國農業部長克勒克納（Julia Kloeckner）今天表示，中國已經同意重新開放市場，讓德國的禽肉進口。

路透社報導，中國是在德國爆發禽流感後，暫停從德國進口禽肉。

克勒克納和中國農業部長韓長賦在柏林會談後發表聲明說：「中國方面已經作成結論，德國禽肉沒有疑慮。」

德中政府峰會本週在柏林舉行。中國是德國肉品最大出口市場之一，其中以豬肉占大宗。

克勒克納表示，他也要求中國，倘若德國發現非洲豬瘟案例，不要全面禁止德國豬肉，而是以區域方式來看待問題。

非洲豬瘟在東歐迅速蔓延引發德國關切，亞洲進口國家是否會實施進口禁令。