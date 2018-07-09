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三星印度廠擴廠完成 小米印度手機市占第一地位受威脅

2018-07-09 22:21經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

看好印度智慧手機市場的成長潛力，外電報導指出，三星完成印度智慧手機廠的擴產，年產能從6,000萬支，倍增至近1.2億支。小米去年第4季起擠下三星，成為印度智慧手機龍頭廠，小米在印度的手機組裝廠，主要與鴻海（2317）集團合作。預料三星在新產能加入後，將衝刺銷量，加速奪回市占。

根據外電報導，三星印度廠位在新德里郊外Noida工業區，三星去年展開擴廠，完工後將有助三星搶回印度智慧型手機龍頭地位；三星印度廠同時也生產冰箱，擴廠完成後，年產能也將呈倍增。

市調機構IDC統計，首季小米持續稱霸印度智慧型手機市場，市占率達30.1%，三星為25.1%居次。接下來為OPPO及vivo，但市占都未超過10%。值得注意的是，功能手機仍在印度有很高的使用率，尤其印度當地的Reliance公司在印度功能手機市占高達38%，其推出的4G功能手機大受歡迎，三星也有一成的市占。

目前印度是小米手機最大的海外市場，也是小米躍居全球第4大智慧手機廠的主因之一。三星因產品線完整，橫跨功能手機及智慧手機市場，響應印度政府在印度製造的政策，加上看好印度市場成長，因此決定在印度擴廠。小米手機向來由鴻海集團及英業達集團協助組裝生產，在印度市場也不例外；據傳Reliance手機也是委由鴻海集團組裝。

印度新德里

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