中國降關稅 人民幣貶值 衝擊香港購物天堂地位

2018-07-09 19:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



香港英文報南華早報報導，分析師表示，中國調降進口關稅的決定，以及人民幣貶值，對香港作為陸客「購物天堂」的地位帶來嚴峻挑戰。陸客占香港遊客總人數的比率高達三分之一，是去年來帶動當地零售業復甦的主力之一。

法國精品業者路易威登（LVMH）上周成為第一波調降中國市場產品售價的業者之一，降價幅度介於3%至5%。根據路易威登旗下中國與香港網站標示的售價，Néonoé Monogram Canvas手提包在兩地的價差縮小至86美元。

路易威登上述舉動的背景，是中國政府決定從本月1日起調降近1,500項日用消費品的進口關稅，涵蓋化妝品、家電等領域。近年中國經濟成長趨緩，中國正從由出口導向經濟轉型為由消費帶動經濟，而調降進口關稅是達成此目標的一環。

國泰君安證券分析師洪學宇表示，雖然路易威登調整價格的幅度很小，但可能引發其他國際品牌跟進，調降在中國市場的售價，而這種發展可能對香港構成威脅；在人民幣快速貶值的情況下，香港對大陸消費者的吸引力減弱。

最近幾周人民幣走低，上周更下探至人民幣6.7332元兌1美元，寫下11個月新低。交易員警告，在美中貿易關係緊張加劇、中國經濟成長動能減弱的情勢下，市場氣氛依然偏空。