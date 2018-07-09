經濟解析／美、中貿易戰的最壞發展

2018-07-09 19:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美、中第一回合貿易戰開打後投資人表現相當淡定，因為市場已經預做反應；但如果情勢繼續升高，金融市場可能撐不了多久。

1.目前沒有外溢效應：

經濟學者認為，投資人對目前貿易戰的直接衝擊處理得很好。美國提高關稅將使進口產品價格上漲，並使企業成本上升，而這些企業可以自行吸收新增的成本，或轉嫁部分、甚至全部成本給消費者。但終究必須有人埋單，將導致物價上漲，需求受損。

川普政府目前正在檢討如何對另外160億美元中國產品課稅。如果美國在對500億美元中國產品課稅之後就停手，中國也一樣，則對兩國經濟影響不大。這是一種「乾淨俐落」的貿易戰，金融市場會受影響，但不會受重傷。

2.外溢效應擴大：

川普上周又威脅將對5,000億美元中國產品課稅，相當於2017年美國進口中國產品的總額。經濟學者表示一旦貿易戰升高，間接衝擊將難以評估。一旦美股因此而大跌，將使民眾財富縮水，可能使美國經濟成長率損失0.4個百分點。

企業與消費者信心是另一項不確定因素。聯準會（Fed）指出，美國一些地區的企業已經縮小或延後資本支出。

牛津經濟學公司首席美國經濟學者達克指出，「風險在於更多企業抑制投資，資本支出計畫留中不發」。

一旦事態嚴重，企業投資及消費支出下降將壓低需求，其他國家也可能擴大貿易障礙，形成保護主義與成長減緩的惡性循環。

信評機構穆迪指出，貿易戰對經濟「第二波」傷害難以評估；「我們已經很久沒有見到真正的貿易戰，過去50年來只看到國際貿易整合，因此很難從以往的經驗中取得相關資訊」。

3.關係破裂：

接下來將面對政治面不可預測的效應。目前中國避免火上澆油，總理李克強表示「我們認為貿易戰絕非解答，對誰都沒好處」。

國際金融協會（FII）經濟學者指出，「中國的反應相當節制。中國內部已採取一些政策來減輕貿易戰的衝擊，並決定應該以貿易問題、而非地緣衝突的性質來處理」。

但如果川普政府繼續升高攻勢，情勢可能生變。中國可能干擾美商的營運，或利用人民幣貶值作為武器。

華府戰略與國際研究中心高級顧問賴因施表示，貿易戰拖愈久，就愈難收場。他預測這將是一場長期性的爭議，很難速戰速決。他表示，「川普只有一項戰略，就是猛攻。現在就是兩個小孩在大眼瞪小眼。川普賭的是中國將會先眨眼」。