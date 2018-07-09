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大和證：不再看空台股的幾個理由

2018-07-09 14:40經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

大和證券對台股看法由看空轉為中性，認為從歷史價位來看，台股目前價位較低。

大和證券表示，「儘管貿易戰隱憂揮之不去 ，我們認為近來美元走強，對台灣出口模式是利多」，同時，有鑒於國內經濟疲弱，「國內經濟政策無論在貨幣和財政上，都支撐國內消費 」 。

大和證券去年10月轉為看空台股，台灣加權股價指數接近10,800，台灣加權股價指數今天漲1.1%收10,720.28，跟隨亞股普遍漲勢。

大和證券對台股看法由看空轉為中性。歐新社
大和證券對台股看法由看空轉為中性。歐新社
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