大和證：不再看空台股的幾個理由

2018-07-09 14:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



大和證券對台股看法由看空轉為中性，認為從歷史價位來看，台股目前價位較低。

大和證券表示，「儘管貿易戰隱憂揮之不去 ，我們認為近來美元走強，對台灣出口模式是利多」，同時，有鑒於國內經濟疲弱，「國內經濟政策無論在貨幣和財政上，都支撐國內消費 」 。