高盛下調人民幣台幣預測 受貿易爭議影響

2018-07-09 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



高盛集團策略師下調人民幣、新台幣和其他亞洲貨幣兌美元匯率的預測，以反映近期走勢疲弱以及貿易爭議風險增加，認為台幣3個月內會跌到31。

高盛策略師潘多（Zach Pandl）等人在7月6日的報告中寫道： 「美國與貿易伙伴的最終協議或許可能會扭轉一些負面市場信心，但對信心的打擊是確實的，現在更容易推測全球經濟和市場所遭受切實傷害的失算。」

彭博調查中值顯示，台幣兌美元第3季會跌到30.8，今年底會貶到31。新台幣兌美元今天早盤升0.3%至30.4。

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貨幣 3個月預測新舊對比 6個月 12個月

在岸人民幣 6.70；對比6.30 6.5；對比6.25 6.40；對比6.20

澳元 0.73；對比0.78 0.76；對比0.80 0.80；對比0.82

星元 1.37；對比1.32 1.35；對比1.30 1.34；對比1.28

台幣 31；對比29.8 30.5；對比28.5 30；對比28

韓元 1130；對比1070 1140；對比1050 1160；對比1020

馬元 4.10；對比3.95 4.10；對比3.80 4.10；對比3.65

印尼盾 68.5；對比67.5 68.0；對比63.0 67.0；對比62.0

巴西里爾 3.80；對比3.50 3.80；對比3.30 3.60；對比3.10

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* 前次預測截至6月29日