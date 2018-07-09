今天開盤前 五件國際大事不可不知

2018-07-09 07:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美中貿易戰既已開打，美國企業接下來幾周陸續公布的第2季財報，再度成為市場焦點，投資人急切想知道，貿易戰有什麼影響，是否會殃及投資計畫。以下是本周開盤前，讀者不容錯過的五件國際要聞：

●英脫歐大臣意外辭職 梅伊聲望受挫

英國執政黨高層會議上周五剛通過符合企業界利益的「軟脫歐」計畫，不料脫歐大臣戴維斯竟在周日晚上宣布辭職，英鎊應聲收斂漲幅。

保守黨內閣通過「英國─歐盟自由貿易區」計畫，使英國與歐盟單一市場及關稅同盟維持密切連繫，獲得戴維斯在內閣員支持。戴維斯原本不同意此議。

●中遠海控收購東方海外通過美國安門檻

中遠海控子公司、東方海外周五與美國相關部門簽訂協議，承諾出售東方海外持有的美國長灘貨櫃碼頭，以平息美國監管當局的國安疑慮，也排除中遠海控以63億美元併購東方海外的障礙。

●美企財報銀行打頭陣

美國企業本周五（13日）由摩根大通、富國銀行（Wells Fargo）、花旗集團率先打頭陣，標普500指數成份股逾200家公司陸續公布財報，其中包括多家夾處美中貿易戰的企業，像是漢威聯合（Honeywell）、波音（Boeing）、惠而浦、威騰電子（Western Digital），卡特彼勒（Caterpillar）則要到7月30日公布財報。

分析師預料美國企業第2季獲利成長為20.7%，略低第1季的26.6%，但市場更關注業者含關稅潛在影響在內的財測，以判斷是否下修原本的預測。據路透調查，分析師對第3季和第4季獲利成長的預測分別為23.4%和20.2%。

●美股周線收紅

百健公司（Biogen）的阿茲海默症新藥在大規模臨床試驗成果卓著，股價6日飆升兩成，創14年來最大單日漲幅，並激勵美國生技類股勁揚，另美國就業數據強勁、美中貿易戰利空鈍化，也帶動紐約三大指數同步走升，且周線收漲。

百健6日收盤股價飆漲20%至357.48美元，創2004年2月來最大單日漲幅，市值一天暴增逾百億美元。標普500醫療保健類股6日漲1.5%，在標普500指數11類股中表現最強，一周來該類股漲幅達3.1%。

美股三大指數6日同步勁揚，周線都收漲，也反映受美國6月就業數據優於預期的鼓舞，緩和市場對美中貿易戰開打的不安。

道瓊工業指數漲0.4%至24,456.48點，一周來漲0.8%；標普500指數漲0.8%至2,759.82點，周線漲1.5%；那斯達克綜合指數漲1.3%至7,688.39點，全周漲幅達2.4%。

●日豪雨成災 企業多處生產線停擺

日本西部連日豪雨成災，造成洪水肆虐、土石流等災情，導致至少77人罹難、大批民眾遭撤離家園，並衝擊當地的企業營運與觀光業，Panasonic、馬自達等業者的工廠均傳出停擺，還有許多飯店的訂房遭取消多達40%。

日本西部近來遭遇「前所未見」的滂沱大雨，引發洪水與土石流，已造成至少77條人罹難、87人失蹤，政府也發布影響430萬人的疏散令，同時動員約5.4萬名自衛隊隊員與警消人力，搜救受困者與傷者。