塑膠業巨擘憂形象受損 致力強化回收

2018-07-09 02:58 中央社 巴黎8日綜合外電報導



全球民眾每天使用的塑膠數量已非堆積如山所能形容，相關製造商的業績蒸蒸日上。令環保人士苦惱的是，法規限制越來越嚴格，但截至目前卻顯然對這產業毫無影響。

不過這種情況正有所轉變，塑膠業巨擘開始調整因應新情勢。

塑膠產業公會「歐洲塑膠」（PlasticsEurope）指出，自2006到2016年，全球的塑膠產出從2.45億公噸增至3.48億公噸。2017年產量成長3.9%，2016年增加4%，2015年則為3.5%。

其中光是熱塑性塑料的需求，在1990到2017年以每年4.7%的速率成長。熱塑性塑料包含多種最常見的塑膠製品，例如製造寶特瓶的聚對苯二甲酸乙二酯（PET）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等。

「歐洲塑膠」法規事務經理米雷（Herve Millet）表示：「此趨勢在未來數年是否會持續？我們可以想當然耳地假設為會。」

他還表示：「造成全球塑膠（產量）不斷成長的種種原因，並不會突然就消失。」

米雷表示，塑膠產業的成長和經濟發展有密切關連。

就在塑膠污染對全球海洋造成可怕危害的公共意識持續高漲之際，塑膠製造業巨擘開始擔心自身形象。

米雷表示：「整個塑膠產業正逐漸被貼上恥辱標籤。」

為了維持公司形象，塑膠業領袖也追隨塑膠產品製造商的腳步，致力加強回收。

加德拉特表示：「在法規壓力下，塑膠廢棄物可能…越來越不會被視為是廢棄物，而是有價值的原材料。」

金屬、玻璃、硬紙板等其他原材料生產商都已將廢棄品回收充分整合到生產循環中。

總部位於巴黎的廢棄物管理公司Citeo科學長戴洛斯拉諾斯（Carlos de Los Llanos）表示：「這就是塑膠的出路：產業做好原材料和回收資源的管理。」

他表示，「可能會耗時數年」，「要花時間學習如何進行」。