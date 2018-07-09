全球貿易地圖 將重繪

2018-07-09 00:05 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



美國與中國的第一輪貿易戰已然開打，加上美國與歐、加、墨之間的鋼鋁貿易衝突，及美國將對伊朗與委內瑞拉實施更嚴厲的經濟制裁，可能顛覆並重繪全球一年高達1兆美元的原物料商品貿易路線。

金屬市場供需率先脫序。由於美國對全球鋼鋁產品實施25%的國安關稅，已使美國鋼鋁價格急漲，對美國製造業造成威脅。國際銅、鋅價格因擔心需求減緩而大跌，投資人開始用腳投票。

至於石油，中國與印度兩大消費國過去三個月平均每天共進口約140萬桶伊朗原油，但現在美國威脅要使伊朗石油出口量減到零，中、印不久便必須決定究竟是要抗拒美國的要求，還是忍受更高的油價。

天然氣貿易也將因全球貿易緊張而承受重擊。美國一直想要成為全球最大的液化天然氣（LNG）出口國，但現在卻蒙上陰影。歐洲原本計劃新建一條連結俄羅斯與歐洲的天然氣管，但現在因為美國可能對俄羅斯制裁而破局。全球最大LNG出口國卡達，目前也正受到美國的反競爭調查。

去年全球天然氣貿易額接近3,000億美元，但現在受到貿易摩擦干擾，使天然氣貿易將備受扭曲，也使美國數百億美元的出口投資計畫面頓生變數。

農產品貿易體系未來幾年也將重建。美國現在與三分之二的農產品出口市場發生貿易爭議，墨西哥與歐盟已經對美國農產品設置貿易障礙，美國黃豆也必須另行尋找中國以外的市場，豬肉、棉花及穀物等農產品也將在全球亂竄。

與商品貿易關係密切的散裝船運價目前尚未受到衝擊。但未來不排除運費市場也將出現結構性的變化。