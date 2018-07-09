川普本周訪歐 陸見縫插針

2018-07-09 00:05 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



川普 美聯社 分享 facebook

美國總統川普本周將出訪歐洲，預料將面臨歐洲領袖再度要求避免爆發全球貿易戰的犀利言詞，會談結果將透露大西洋兩岸的關係是否出現更多裂痕。在此同時，中國正積極拉攏歐洲，希望藉由優惠待遇與加速投資談判等提議，與歐盟共組聯合陣線對抗川普的貿易政策。

川普的歐洲行首站，將是11、12日在布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）元首峰會，川普預料將力促他國提高防禦支出。川普已暗示，他屆時將對北約盟國傳達兩個訊息：提高國防支出並降低進口關稅。川普接著將訪問英國會晤英國首相梅伊及女王伊莉莎白，再飛往芬蘭會見俄羅斯總統普亭。

外交官員透露，雖然貿易議題不列入北約峰會正式議程，但歐洲各國領袖將對川普表達他們對貿易的關切。法國財長勒梅爾8日便說，若美國進一步提高關稅，將面臨歐洲團結而強大的回應。北約峰會結果將透露川普與歐洲盟國之間的關係，但結果也可能比七大工業國（G7）峰會的僵局更加惡化。

在美國與歐盟關係生變之際，中國正準備「見縫插針」。金融時報報導，中國正準備在16至17日於北京召開的「歐中峰會」登場前，提議以優惠待遇與加速投資談判等利多，尋求克服歐盟的戒心、共同對抗美國。

中國與歐盟預期將交換外商投資市場准入清單。歐洲多年來試圖與中國談判雙邊投資協定，卻因中國與美國談判而屢屢延宕，早已心生警戒。歐盟官員也表示，歐盟已堅決不要落入任何看起來是與中國結盟，對抗美國貿易政策的情勢。