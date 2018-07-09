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陳志豪妙點子 創能源業Uber

2018-07-09 00:01經濟日報 編譯 劉忠勇

「如果你深信現有體制運作不得當，那該解決其中問題的最佳人選就是你自己」。這是Electrify創辦人暨執行長陳志豪（Julius Tan）堅持的理念，在他的努力之下不僅顛覆了新加坡能源業，也讓能源利用更有效率。

陳志豪接受CNBC訪問時說：「很多產業都由集中化走向分散化，形成分享經濟，我們認為能源業也不例外。」

陳志豪表示，正如Airbnb和Uber顛覆了旅遊業和運輸業，Electrify也提供一個中央平台，讓客戶能更容易從新加坡15家電力零售商比較合約和電費，且在網站上便可用區塊鏈的技術完成簽約，無需透過律師或會計師，可因此省下30%的交易成本。

Electrify平台的運作模式，及創辦人陳志豪。 圖／經濟日報提供
Electrify平台的運作模式，及創辦人陳志豪。 圖／經濟日報提供
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成立至今才11個月的Electrify並非唯一抓住這股趨勢的公司，這其實只是陳志豪在歐洲留學時目睹的商機，不過，他回到新加坡後發現亞洲也大有可為。陳志豪說，電力零售業在很多國家都還沒數位化，尤其是亞洲。客戶選擇很多，卻沒有統一的平台。

他和另一位夥伴林文光（Martin Lim）決定成立Electify來填補這個缺口。藉由這個平台提供各種能源配套，其中包括再生能源的選項。隨人口增加，能源需求成長，這類服務愈來愈重要。亞洲開發銀行預測，到2035年，亞洲每年能源支出預料由7,000億美元增至1.6兆美元。

特別的是，Electrify利用人工智慧（AI）， 依照個別預算和能源利用的情況，來撮合最適合的方案。

陳志豪說：「這是我們的最大區別，所有人都可以建立一個交易平台。」

已有500家企業客戶採用這個平台，採用Electrify近一年來，一共省下150萬星元（台幣3,357萬美元）。以經營小餐館的王姓業者來說，可省下25%的電費，三個月後就省了900星元（新台幣逾2萬元）。

目前Electrify只開放給企業客戶，但今年秋季隨新加坡零售能源市場自由化，也將開放給住宅用戶。Eletrify還打算進軍日本和澳洲，當地有不少自己發電的家庭，陳志豪認為，這些家庭能透過分享平台出售過剩的電力給其他家庭，還有利可圖。

投資人對這個模式也深感興趣，Electrify表示，今年3月已靠首次代幣發行（ICO）籌資3,000萬美元。

任職於再生能源顧問公司Wood Mackenzie的產業分析師哈欽生認為，這意味能源市場破壞者的需求正旺，也代表傳統業者將跟不上時代。(綜合外電)

新加坡再生能源澳洲

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