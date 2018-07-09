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前澤推試穿App 從短腿找到靈感

2018-07-09 00:01經濟日報 編譯 易起宇

前澤友作。 路透
前澤友作。 路透
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前澤友作創辦的Start Today公司去年推出一件黑底白點的緊身衣「Zozosuit」，這件衣服有可能改變這家公司以及整個成衣業的未來。

前澤的公司最早是以線上販售CD和唱片起家，但一直到後來創立了時尚品牌購物網站Zozotown才一舉成名，去年11月在成立自創品牌「Zozo」的同時，推出了這件衣服，而且無償提供給消費者。他會這麼做的原因，其實背後隱藏著很大的野心。

事實上，這套衣服的功能並不是穿來外出，而是用來測量穿著者的全身尺寸。民眾只要將這件衣服穿上身，拿出智慧手機打開Zozotown的應用軟體（App），依照語音指令進行動作，不久後手機上就會秀出穿著者從頸部到腳踝的3D立體影像。透過這道測量，消費者買的Zozo品牌衣服將會從頭到腳的合身，不必再擔心會尺寸不合。

前澤說，他推出這項技術，是因為他自認腿太短，常常很難找到合身的衣服。他相信，將裁量合身尺寸變得容易且價格宜人，將有助增加消費者的自信，並讓他們想嘗試更多商品。

他的自創品牌目前只提供牛仔褲、T恤和商務用襯衫三種產品。據他公司4月發表的中長期計畫，營收預計在三年後的2020年度會成長四倍至3,930億日圓（35.7億美元），其中自創品牌預料將占2,000億日圓，當中40%營收將來自海外。

前澤說：「我們將會成為全球前十大的成衣公司。」若他的預測正確，那將代表他的公司將與經營快時尚品牌Uniqlo的迅銷、Zara的印地紡集團（Inditex），以及精品集團LVMH並列。

前澤表示，收到Zozosuit的顧客，有60%的人會進行尺寸測量，而其中又有一半的人會購買Zozo的產品。對顧客來說，這一段體驗就是種樂趣。雖然他們的產品目前選擇在中國的合作工廠製造，但前澤說，他也有意在日本建設全自動化工廠來自行生產。

前澤從小就是個叛逆小子，喜歡和別人不一樣。當別的小孩都聚在一起四處玩耍時，他卻一個人在蒐集獨角仙。他因為高中時代上學通車要花一個半小時，每天搭電車時看著那些臉上愁雲慘霧的上班族就在想：「我長大後絕對不要像他們一樣。」

他曾和朋友組成搖滾樂團，甚至發行CD出道，但是滿滿的巡迴表演和錄音工作行程又讓他對此失去興趣。他說：「那讓我感覺和上班族沒兩樣。」（綜合外電）

上班族牛仔褲

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