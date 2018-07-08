蘋果深耕光學應用 傳攻微型顯微鏡

2018-07-08 12:53 中央社 台北8日電



蘋果深耕光學應用。外媒報導，專利顯示蘋果設計一套微型顯微鏡裝置，結合光學鏡片技術，未來何時商業化尚未明朗。

國外科技網站Patently Apple報導，一項專利顯示，蘋果似乎設計一套微型顯微鏡裝置，裝置共分為3個部分，其中有2個部份可以旋轉。在顯微鏡光學鏡片旁還設計一個照明燈，藉此照亮物體。

報導指出，相關設計何時商業化還未明朗。

蘋果積極深耕光學技術。外媒先前報導，蘋果在近紅外光NIR（Near-Infrared）成像鏡片技術上有新進展，相關技術可應用在醫療診斷、食品檢查、以及夜視等領域，近紅外光成像裝置也可應用在消費電子領域，例如模仿導向的深度繪圖（pattern-based depthmapping）技術應用。

外媒先前也報導，蘋果在3D深度相機（3D depthcamera）技術有新布局，設計整合光學平衡環設計的小型掃描裝置，投射並抓取光學射線，相關技術可能透過光的脈衝達到效果。

國外科技網站Tech Crunch先前報導，蘋果併購一家新創企業InVisage，InVisage主要研發影像感測技術，擁有多項專利。

Tech Crunch和Patently Apple分析，InVisage布局量子點技術（Quantum Dot Technology），開發量子薄膜（QuantumFilm）影像感測元件，結合軟體和材料技術，可讓成像更小、品質更高，即便在不理想的光源下，也可拍攝品質佳的影像。