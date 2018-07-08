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書摘／點子剛想到就過時的時代，你該怎麼辦？

2018-07-08 08:21聯合新聞網 商周出版

動作要快。與一些龐大的競爭對手相比，速度才是你的主要優勢之一。

—山姆．亞特曼（Sam Altman），Y Combinator 總裁

對任何創業者來說， 速度都是非常重要的問題。如果你想讓宏偉夢想在很短的時間內就能起飛，就需要跑得很快。當今世界技術的發展日新月異，新創企業面對的業態在每六個月就會發生變化。今天被視為理所當然的事情，到了明天卻不一定正確。我曾經看過有些新創企業在幾個月內就因為技術落後而被淘汰出局。對大企業而言，情況可能更糟。如果你的創新團隊在測試原型之前，不得不花費半年的時間來打通各個關節，可能到了那個時候，腳下的整個市場已經發生轉變，正在建造的東西可能已經沒有任何意義了。

（本文出自《讓大象飛》， 史蒂文‧霍夫曼（Steven S. Hoffman）著...
（本文出自《讓大象飛》， 史蒂文‧霍夫曼（Steven S. Hoffman）著， 周海雲、陳耿宣譯，商周出版，未經同意禁止轉載。）
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高速運作的新創企業不會有這樣的問題，它們的動作很快，可以在幾個月內，而不是幾年，就完成從概念到產品發布的整個過程。你的團隊也需要能做到同樣的事。他們應該是鬥志高昂、沒有任何心理負擔，並且不受任何束縛。因為等待許可而被迫停在那裡，或是因為一大堆的書面文件而不得不被拖慢腳步，這樣的事情不應該發生在他們身上。如果他們想要獲得可以脫離跑道的速度，衝向天空的話，你就必須幫助他們掃除前進路上的各種官僚障礙。

不要愚弄了自己，甚至認為速度是只有精實新創企業才能負擔的奢侈品。對所有企業來說，速度都是極為重要的。擁有健全的配銷網路、行銷實力及占據主導地位的市場占有率，對於當今所有的企業而言都已經不太夠用了。在這個充滿顛覆性技術的新世界，你的創新團隊參與的是一場攸關生死存亡的競賽。無論他們正在做什麼，你可以確信的是，此時還有六、七家有著相同創意的公司也在做同樣的事，而且其中有些公司已經為它的創新團隊掃除了所有的障礙。

「我們不互相責難、不爭辯，我們只展開行動。」臉書的前客戶夥伴貝爾曼這麼說道。沃爾瑪的資訊長羅林．福特（Rollin Ford）回應了這個說法，表示：「現在外面已經很少有什麼祕密了，唯一剩下的競爭優勢就只有速度。企業需要不斷擁抱創新和新的技術模式，最終誰能比其他人更快地從A點跑到B點才是最重要的。

請記住，時間會影響企業的各個層面。技術永遠不會停滯不前，始終不斷地進化。只需要一項新技術就可以在一夕之間徹底改變你所在的產業。同時，產品的生命週期也在不斷縮短。以前一項產品還能在市場上維持數年，但是如今在更新、更好的版本出現前，一項產品往往只能維持數個月。在軟體業，時間還可能縮短到只有幾天。那些積極的新創企業每天都會推出軟體的新版本，目的只是想要在競爭中走在前方。百思買（Best Buy）的資訊長納維爾．羅伯茲（Neville Roberts）總結大多數企業高階主管感受時，這麼說：「我們有很多的營業收入來自於創新，但是其他人很快就會複製我們的做法，我們不得不儘快創新。

一家企業如果總是能在其他人之前，在市場上推出新產品和服務，這家企業就會被視為市場的領導者，而不是追隨者。領導者對品牌的影響力可能會是非常巨大的，人們想從產品的創新者那裡購買產品，而不是從模仿者的手中購買。如果一家企業想在擁擠的市場裡鶴立雞群，把自己塑造成創新者是極有價值的。你可以詢問任何一個行銷專業人員，他會告訴你，人們想要的是真貨，而不想買到假貨。這就意味著，無論是誰如果被視為某項產品的創新者，就會獲得很大的市場優勢，而其他人則會被視為模仿者。贏得顧客才是最關鍵的，而成為市場上的第一人會帶給你的公司某種心理優勢。與我相對應的，成立MTV音樂頻道、Nickelodeon、VH1及Comedy Central 原創團隊一員的馬克．羅森索（Mark Rosenthal）喜歡說的名言是：「為它命名，它就是你的了！」

沃爾瑪的資訊長福特這麼說道：「每天你醒來後必須說的第一句話是我們有沒有錯過什麼？你要做的就是比別人跑得更快。」

那麼又要如何才能讓創新團隊跑得和新創企業一樣快呢？大企業有一項不利的因素，就是大多數的員工並不想太過努力地工作，或是承擔太大的風險。這正是為什麼他們會選擇一個穩定的企業職位，而不是加入一家新創企業或自己外出闖蕩。新創企業則完全不同，它們的文化是背水一戰，從最基層的助理到公司的執行長，每個人都必須參與其中。

（本文出自《讓大象飛》， 史蒂文‧霍夫曼（Steven S. Hoffman）著， 周海雲、陳耿宣譯，商周出版，未經同意禁止轉載。）

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