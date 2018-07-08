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油價飆漲引發暴亂 海地宣布暫停調漲油價

2018-07-08 08:04中央社 太子港7日綜合外電報導

海地為遵守與國際貨幣基金（IMF）協議而宣布調漲油價後，引發民眾暴力示威抗議，造成至少一人喪命。海地總理拉楓丹今天宣布暫停調漲油價，「直到進一步通知」。

首都太子港（Port-au-Prince）及周邊地區自6日下午起一直陷入癱瘓狀態，主要路線遭焚燒輪胎等路障封鎖，部分抗議民眾甚至要求發動革命。

就在總理宣布暫停調漲油價前，海地國會下議院議長揚言，如果調漲油價政策不改弦更張，國會就會接管政府。

下議院議長柏杜（Gary Bodeau）告訴法新社，「如果在兩小時內毫無回應，政府將被視同已辭職」，國會將會接手。

拉楓丹（Jack Guy Lafontan）隨後在推特發文宣布暫停調漲油價，推文寫道「暴力和民主根本不相容」。

6日晚的暴力造成至少一人喪生，且一名法新社記者在首都聽到零星槍聲，部分富裕地區的商店和汽車的窗子被砸破。

海地第二大城海地角（Cap-Haitien）以及萊凱（Les Cayes）、傑克美（Jacmel）和小戈阿沃（Petit-Goave）等城市也爆發類似憤怒示威抗議。

海地政府於稍早前宣布，汽油價格本週末起將調漲38%、柴油漲47%、煤油漲51%，隨即引發不滿民眾暴力抗議。

油價IMF

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