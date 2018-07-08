美愈來愈多女CEO計劃為自己加薪 為什麼這很重要？

2018-07-08 01:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



女性總裁協會（WPO）主席及安永創業贏家女性（EY Entrepreneurial Winning Women）協會創辦人表示，一項新調查顯示，愈來愈多女性主管計劃明年為自己加薪，這不止對她們自己有利，對美國廣大的女性勞工階層也是一大福音，對長期爭取男、女同工同酬更大有助益。

女性總裁協會的芙爾斯頓（Marsha Firestone）及席芙蔓（Lisa Schiffman）在哈佛商業評論（HBR）中表示，「這些夠幸運的女性能設定自己的薪水，消弭男女同工不同酬一個很重要的部分就是從這裡開始。 女性在這個範疇內完成的事，不只對她們很重要，對我們整個經濟也很重要」。

女性總裁協會和安永合作一項創業贏家女性計畫，並在計畫結束後公布商業展望調查報告。有數千名女性總裁、執行長和董事參與這項計畫，她們皆來自價值數百萬美元的私人公司。

女性總裁協會調查413名協會成員後，發現47%以上的成員預料為自己加薪1%到20%不等，另外有超過5%的成員計劃為自己加薪20%以上。

芙爾斯頓和席芙蔓表示，「不論這個結果是否反映經濟強勁成長，或女性對自我價值的重新定義，或是兩者皆有，不管如何，這個轉變是大好的消息。這顯示愈來愈多女性創辦人準備好要與男性創辦人在平等的狀況下競爭，至少她們在衡量自我價值時是如此」。

芙爾斯頓和席芙蔓也說，「女性在經營公司時為自己設定較高的薪水，這呈現一個信號，不只對投資人，對所有人也是—包括女性自己—這代表她們的自我價值」。