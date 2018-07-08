克魯曼：川普祭出的關稅簡直是「自毀」

2018-07-08 00:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）批評，美國總統川普打貿易戰亂無章法，對中國祭出的關稅帶給美國經濟「傷害最大、益處極小」；相形之下，中國還擊美國的報復性關稅目標明確，運用的策略高明多了。

克魯曼7日在紐約時報撰文指出，在當今的世界經濟，全球貿易的一大部分是中間財（用來製造最終消費財的零件），例如汽車零件，而不是汽車。如果對進口汽車零件加徵關稅，或許會逼得國內零件廠商增聘勞工，但同時也會推升下游廠商的成本並降低其競爭力，迫使他們縮減業務。

他認為，更聰明的策略，是把關稅矛頭對準最終產品，避免造成國內產品下游廠商的成本升高。這麼做儘管或多或少形同直接對消費者加稅，但若害怕加重消費者負擔，就根本不該挑起貿易戰。

然而，分析美國6月15日公布對中國產品加課重稅的最終清單得知，中間財占整體的比重達52%，資本財（用來製造其他產品的機具設備）占43%，兩者合計比重高達95%，而消費品只占1%。

克魯曼認為，從這樣的關稅結構，看不出任何策略，也看不出課這些關稅究竟想迫使中國接受美方什麼樣的要求。他說，目的不知為何，策略又不清不楚，這場貿易戰不容易打贏，輸的機率可能比預期高，川普祭出的關稅有如「自我毀滅」。