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深交所將改進停牌制度

2018-07-08 00:52經濟日報 記者戴瑞芬／綜合報導

深圳證券交易所將優化重組停牌制度，遏制上市公司動輒「隨意停、任意停、長期停」亂象，同時加強股價異動監管。

針對近來因「三高」重組、「跟風式」重組的後遺症日漸顯現，且併購標的資產失控的現象時有發生，深交所官方微信發布，將優化重組停牌制度。

中新網報導，大陸A股市場上應對「閃崩」壓力、規避質押風險、反制要約收購等，上市公司一言不合就停牌的現象層出不窮。

針對「隨意停、任意停、長期停」亂象，滬深證券交易所去年5月發布新規，出手規範上市公司停復牌行為。

不過，頑疾至今並未根治，停牌程式不規範、停牌時間過長，以及停牌期間資訊披露不充分等現象屢見不鮮，一定程度上阻滯了中國大陸股市的國際化進程。

深交所官方微信發布，針對彌補制度缺陷，使審慎啟動停牌、嚴控停牌時間成為慣例。深交所相關負責人表示，下一步，深交所將從五個方面積極推動上市公司併購重組。

首先，是優化重組停牌制度，遏制隨意停亂象，同時加強股價異動監管。

第二，強化業績承諾監管，增強併購重組的硬約束。

第三，將充分發揮市場機制，推進併購重組的市場化進程。

第四，督促仲介機構勤勉執業，真正發揮核查把關作用。

最後則是強化重組資訊披露，以保障投資者知情權。

深交所強調，依法全面從嚴監管，向縱深推進規範併購重組市場。

上市公司微信陸股

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