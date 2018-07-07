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印尼一帶一路指標 雅萬高鐵投資徵地牛步

2018-07-07 22:45中央社 雅加達7日專電

「雅萬高鐵到現在連影子都沒有。」雅加達哈利姆區的計程摩托車司機哈米德知道，雅萬高鐵的起站就在哈利姆區，但他和很多印尼人都有一樣的問題，「何時才能完工？」

記者走訪雅加達東部哈利姆空軍基地（Halim AirForce Base ）一帶，這裡是「雅加達萬隆高速鐵路」在雅加達的起點。

哈利姆空軍基地周遭是空軍管制區，雖然隨處可見汽機車、行人和攤販，和雅加達其他區域沒什麼不同，但友人提醒不要冒失進入空軍營地拍攝，因為不久前，印尼空軍逮捕7名擅入哈利姆空軍基地的外國人，其中包括5名中國工人，軍方懷疑他們可能涉及間諜活動。

當地居民都知道哈利姆區域不只是軍方管制區，未來還可能成為高鐵站所在地。不過，對於中國和印尼合建的高速鐵路何時能啟用，當地民眾多不樂觀。

計程摩托車司機哈米德（Hamid）接受中央社記者訪問表示，雅萬高鐵迄今沒完工，這條高鐵只對到萬隆工作的雅加達民眾，及讓萬隆民眾前往雅加達更方便，只有這些人可能會搭乘。

他說：「到現在為止，完全沒看到雅萬高鐵有進展，也沒有看到高鐵工程進行的蛛絲馬跡，反而是雅加達的捷運有進展。我知道雅萬高鐵是中國和印尼的合建案，但關於採用的系統等細節，我一無所知。」

雅加達至萬隆高速鐵路是中國「一帶一路」計畫在印尼的指標性工程，2015年簽約以來，未見明顯進展。

這項原本造價55億美元，後來追加至60億美元的建設案，由中國鐵路總公司主導合組的中國大陸企業，與印尼國營建設公司維卡（WIKA）為首的國營企業集團共造。2015年10月在雅加達簽署合資公司協議，由這家公司負責連接雅加達至萬隆的高鐵建設和營運。

雅萬高鐵是東南亞首條高速鐵路，全長150公里，連接首都雅加達和第4大城市萬隆，最高時速300公里，計劃3年內完成通車。屆時，雅加達到萬隆間的時間將由3個多小時縮短至40分鐘。

雅萬高鐵是印尼第一條高速鐵路，將設4座車站，分別是雅加達哈利姆站（Halim）、加拉璜站（Karawang）、瓦里尼站（Walini）和萬隆縣的德卡魯舀爾站（Tegalluar），其中只有哈利姆站位於雅加達。

不過，就簽約兩年多，號稱中國在印尼打造的第一條高鐵沒有任何進展。

「你們在幹什麼？」去年7月，印尼總統佐科威（Joko Widodo）因為始終未見到雅萬高鐵進度，罕見對交通部長等官員動怒，要求加快建設腳步。

雅萬高鐵原定2015年11月動工，2018年底前完工，但徵地等問題讓目標無法如期達成。印尼政府已表示，即使明年雅萬高鐵也無法完工上路，工程要延宕到2020年。

印尼國營企業部長莉妮（Rini Soemarno）曾表示，雅萬高鐵工程徵地目標至今年2月只完成54%，預計於2020年10月完工。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）的報告指出，雅萬高鐵項目啟動以來面臨許多問題，包括收益難料、缺乏環境影響評估、區域空間規劃不一致、商業模式不明與競標程序不透明等。

諷刺的是，雅萬高鐵自2016年1月舉行象徵性的動工儀式以來，工程能否在2019年完工的質疑聲不絕於耳。雅萬高鐵建設進度可用龜速來形容，主要是土地徵收問題遲未解決。

高鐵工程原定於2016年8月展開，但至2017年9月，建造150公里鐵路所需的600公頃土地，只有55%完成收購。

印尼高鐵建設將會造成西爪哇省8個縣和城市、29個區和95個村，合計共6800塊土地受到影響。這些土地共屬於5580個持有方，包括個人、國營企業和私人公司，徵收是一大問題。

除了土地徵收，值得注意的是，印尼貿易部長恩加爾蒂阿斯托（Enggartiasto Lukita）提出雅萬高鐵另一個問題，早前中國開發銀行承諾負擔總建設成本75%，但資金始終未到位。

土地徵收受阻成為中國開發銀行貸款的阻礙，銀行的立場是建設所需土地全數合法收購後，才會簽署貸款協議。

為了興建雅萬高鐵，佐科威政府面臨財政和時間壓力。印尼政府需要中方貸款加快建設，但新的貸款發放協議，是以完成土地收購和法律流程為先決條件。

此外，印尼民眾對外國，特別對中國投資帶來的好處沒多大信心。印尼對中國存有戒心，例如1965年發生流產軍事政變，前總統蘇哈托（Suharto）奪權，發動反共清洗，殺害包括大批華人在內、被視為共產黨員的民眾，種種原因，讓印尼民眾對中國製高鐵不抱信心。

雅萬高鐵原由中國和日本競標，最後中國得標，當時引發大批印尼網友痛批佐科威政府的決定。

網友在印尼媒體「共和線上」（Republika Online）留言：「看看中國發電廠的表現吧，更遑論之後要從中國引進技能不足的勞工。」

也有網友貼文，「中日方案價格差不多，但中國品質一定會差很多，狡猾的佐科威政府必須為此負責」、「中國製高鐵讓進棺材都高速」、「中國製高鐵或許現在比日本便宜，但怎不思考一旦出狀況，就得又花可觀的維修費用」、「中國製機車都騎不久了，政府居然還選中國高鐵」。

從徵地到資金，雅萬高鐵工程進展不順，中國一帶一路在印尼的招牌建設繼續拖延，何時才能完工上路，備受關注。

高鐵印尼雅加達

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