歐美盟友裂痕加大 北約峰會恐針峰相對

2018-07-07 21:43 中央社 布魯塞爾7日專電



美國總統川普將出席11日舉行的北約峰會，他人未到卻已致函要求歐洲盟友增加軍事支出，再加上關稅壁壘戰開打等裂痕，歐美領導人恐再上演針峰相對場景。

北大西洋公約組織（NATO）今年峰會將自7月11日至12日在比利時登場，包括美國總統川普、德國總理梅克爾等領導人預計將出席，外界關注NATO峰會是否會繼6月加拿大七大工業國集團（G7）峰會之後，川普再度開砲批評歐洲盟友的另一個憤怒峰會。

川普對北約成員國分攤軍費不夠一向非常不滿，他在去年北約峰會上，當著各國領袖的面「數落」他們積欠鉅額軍費。

根據紐約時報等媒體報導，今年川普人還沒到，6月就致函德國、比利時、挪威和加拿大等北約盟邦領袖，要求提高國防預算，並且警告北約成員國若在分攤共同安全負擔方面貢獻不足，美國考慮調整美軍在全球的部署。

除了軍費議題讓各國壓力沈重外，川普還對歐洲盟友出手祭出貿易戰，6月對歐盟進口鋼鋁加徵關稅，隨後歐盟也還以顏色對美國進口的貨品課徵關稅，但川普並未止戰，又揚言要再對歐盟進口車加徵20%關稅，讓歐盟備感頭痛。

美國在G7峰會期間與加拿大及歐洲盟邦間因貿易問題幾乎撕破臉，關係還來不及有效修補，現在再加上北約軍費議題齟齬，歐美領導人在下週的北約峰會上，恐怕還會再上演針峰相對的場景。