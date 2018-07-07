川普要求原油增產降價 伊朗批侮辱OPEC

2018-07-07 21:21 中央社 倫敦7日綜合外電報導



伊朗石油部長桑加尼今天指控，美國總統川普命令石油輸出國家組織（OPEC）增產並且降價，這是在侮辱OPEC，強調原油市場不該受到政治因素影響。

桑加尼（Bijan Zanganeh）接受伊朗國營電視台訪問時說：「川普先生每天都在釋放製造市場不確定性的新訊息。川普命令OPEC成員國增產，是對各國及其政府的奇恥大辱，並且破壞市場穩定。」

桑加尼表示，伊朗原油生產和出口並沒有因美國施壓而改變。