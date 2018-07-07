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WSJ：今年陸股匯市賣壓和2015年不一樣 因為可能更慘

2018-07-07 16:57經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

中國股匯市今年賣壓沉重，不禁讓人想起中國市場上一次在2015年夏季出現崩跌的慘況，如今看來，投資人顯然預見情況只會更糟。

今年以來，上證綜合指數重挫17%，是全球主要市場表現最差的股市。人民幣兌美元6月開始貶值3.6%，值此美中貿易衝突加劇之際，除投資人賣壓沉重之外，中國央行也有意引導人民幣走貶。

表面來看， 如此頹勢雖重，但並沒有比2015年更慘。三年前，上證綜合指數6月起掀起崩跌後幾乎腰斬，直到2016年初才觸底回升，但不曾重登2015年中所創的高峰。人行同年8月調降人民幣2%，也震驚市場。

但這次市場頹勢更令人憂心，北京官方正積極遏止高負債，加上美中貿易戰開打，從如此種種因素可以看見，投資人對中國經濟基本面問題已有理性見解。

從這兩次崩跌來看，陸股2015年大起大落是由散戶所帶動的，一開始有政府的鼓勵，盛行融資買股，市場一降溫又急著出場。而今年看來，帶動股市賣壓的主力顯然是機構投資人。

機構投資人對中國前景不樂觀，是基於經濟數據表現不佳。儘管第1季還不錯，5月數據顯示投資人和零售銷售都出現減退現象。因北京官方打壓影子金融活動，中國5月整體授信供給少了一半以上。

群益證券資深分析師林靜華告訴華爾街日報：「2015年經濟情勢較佳，股市在崩跌之前漲了許久。當時也沒有貿易戰。」

至於人民幣走勢，人行陷於兩難處境，美國升息和中國經濟成長減速，已形成人民幣走貶的市場壓力。北京官方或許樂見人民幣走貶，但並不希望人民幣貶值太大太急 ，以免導致資金大舉外流，導致中國金融體系流動性短缺。

上證綜合指數今年走勢。圖／擷自彭博
上證綜合指數今年走勢。圖／擷自彭博
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今年以來，上證綜合指數重挫17%，是全球主要市場表現最差的股市。彭博
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