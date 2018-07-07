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斯里蘭卡與印度討論合資經營馬塔拉機場

2018-07-07 15:41中央社 記者康世人新德里7日專電

斯里蘭卡正與印度談判，雙方考慮合資經營馬塔拉（MattalaRajapaksa）國際機場，這座機場位於由中國經營的赫班托達港（Hambantota Port）附近。

印度媒體今天引述斯里蘭卡民航部長席瓦（NimalSiripala de Silva）昨天向國會報告內容報導，馬塔拉國際機場的經營可能與印度合作。

席瓦表示，印度與斯里蘭卡本週已召開會議討論合資經營馬塔拉國際機場的協定，投資案可能採40年合資企業方式，並由印度方持股70%，但最終協定的條款內容還有待制訂。

由於斯里蘭卡積欠中國大筆債務，不得不把赫班托達港交給中國經營99年，引發印度關切。有反對黨議員質疑斯里蘭卡把馬塔拉國際機場交給印度經營，是否是為取悅印度，席瓦否認。

席瓦指出，斯里蘭卡政府2016年已邀請有興趣投資馬塔拉國際機場的國際投資者提出投資建議，「但只有印度願意幫助我們」。

先前有報導說，斯里蘭卡曾找中國投資這座虧損嚴重的馬塔拉國際機場，但中國拒絕。

馬塔拉國際機場是斯里蘭卡政府以高利率向中國貸款興建，並於2013年3月正式啟用，但因經常性虧損及安全問題，最後一條國際航線也於今年5月停止營運，讓機場成為「世界上最空曠的機場」。

斯里蘭卡過去多次以高利率向中國貸款興建許多大型公共工程，卻又因經營不善而無力償債，必須看中國臉色。一些專家指出，這是中國透過貸款援助小國基礎建設，進而達到控制小國政經走向的典型案例。

機場印度斯里蘭卡

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