郭台銘擬挹注北加灣區有前景的人才與新創公司

2018-07-07 12:33 中央社 洛杉磯6日專電



鴻海集團總裁郭台銘。法新社 分享 facebook

鴻海集團總裁郭台銘今天說，他看重傳產、精密製造與工業智能的整合，更重視打造供優秀人才發揮所長的平台，擬挹注灣區在人工智慧與大數據領域，有前景的人才和新創公司。

郭台銘下午來到北加州史丹佛大學（Stanford University），出席機器之心與TalkingData舉辦的演講活動並致開幕詞，分享他對工業智能（IndustrialAI）的觀察與前瞻。

他致詞時指出，今天出席這個活動，即因他本人與富士康，相當重視傳統產業、精密製造與工業智能這三方面的整合，更看重替一流的人工智慧與大數據領域人才及科學家們打造平台，使他們能將專業，運用於下一代的精密與人工智慧製造業。

郭台銘表示，有鑑於此，富士康將投資並挹注灣區（Bay Area）當地，在人工智慧與大數據領域有前景的新創公司及人才，並提供獎學金使有才的青年，可持續深耕及拓展他們在工業互聯網裡，不同領域的知識、能力及經驗。

他說，本週稍早時，富士康、美國辛辛那提大學（University of Cincinnati）特聘教授李杰與辛辛那提大學，共同簽訂了朝向工業智能發展的協議。

郭台銘進一步解釋，所謂工業智能包含了ABCDE共5個元素，分別是人工智慧（AI）、大數據（Big Data）、雲端（Cloud）、領域知識（Domain knowledge），以及經驗（Evidence），可說是工業互聯網（industrial internet）的精髓。

郭台銘這次來到北加州之前，於6月28日與美國總統川普，共同為富士康在美國威斯康辛州的設廠舉行動土典禮。

不但美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及勞工部長阿科斯達（Alex Acosta）力挺郭台銘，給足富士康在美設廠動土典禮面子，威州州長華克（Scott Walker）及聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）也參加這項儀式。