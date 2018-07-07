俄對美進口產品加徵關稅 警告可能還有報復

2018-07-07 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



俄羅斯6日宣布將對美國工業產品加徵25%-40%的關稅以回應美國課徵鋼鋁稅，並警告可能祭出更多報復行動。

俄國經濟部表示，俄國將對國內有俄製替代品的部分美國產品加徵25%-40%的關稅，這些產品包括光纖產品、道路建設設備、石油與天然氣設施、金屬加工和礦業設備。

俄國經濟部指出，俄羅斯總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）簽署這些措施，旨在彌補以出口為主的俄國企業因美國鋼鋁稅造成8760萬美元的損失。美國提高關稅讓俄國蒙受共5.376億美元的損失，俄國有權在未來實施更多報復性關稅。

俄羅斯經濟部長歐雷希金（Maxim Oreshkin）指出，俄國此次的反制措施僅可挽回8760萬美元的損失。

俄國宣布加徵關稅前，中國大陸才宣布「最大規模貿易戰」，中國和美國6日對彼此價值340億美元的產品徵收關稅。

美國築路機械的進口關稅可能有利遭美國制裁的俄國鋁業大亨德利帕斯卡（Oleg Deripaska），他控股最大築路機械生產商GAZ。他先前曾要求俄國政府購買俄鋁（RUSAL）公司的部分產品，減緩美國制裁的衝擊。