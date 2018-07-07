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供應風險超越中美貿易戰影響 油價漲

2018-07-07 06:35中央社 紐約6日綜合外電報導

紐約原油期貨價格今天上漲1.2%，因供應短缺迫在眉睫的前景，超過中美貿易衝突升高的影響。

根據彭博資訊，紐約市場西德州中級原油的8月期貨價格上漲86美分，收在每桶73.80美元。

倫敦市場北海布倫特原油的9月期貨價格下跌28美分，收在每桶77.11美元。

紐約倫敦

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