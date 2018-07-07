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就業數據激勵 美股連2紅

2018-07-07 05:22中央社 紐約6日綜合外電報導

無視美中貿易衝突，投資人迎向美國亮麗的就業數據，華爾街股市今天勁揚，連續第2個交易日收高。

道瓊工業指數終場上漲99.74點，或0.41%，收在24456.48點；標準普爾500指數上漲23.21點，或0.85%，收在2759.82點。

科技股為主的那斯達克指數上漲101.96點，或1.34%，收在7688.387點。

華爾街科技股

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