零售購物季 恐淪犧牲品

2018-07-06 23:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



現在才7月初，但對美國零售業而言，耶誕購物季腳步正快速迫近，令人憂心美中貿易戰若愈演愈烈，可能毀了他們的耶誕節。

美國總統川普揚言對總值數千億美元的大陸貨品加徵關稅，第一波瞄準340億美元陸貨的關稅制裁6日上路，另一波160億美元的關稅利箭也蓄勢待發。美國與最大貿易夥伴中國的貿易戰開打，令人擔心攸關零售業全年盈虧的假期購物季銷售可能淪為犧牲品。

全美零售聯合會（NRF）政府關係資深副總裁傅蘭奇說：「零售商針對秋季進什麼貨在耶誕假期上架販售，早就做出採購決定。」他表示，如果來不及趕在關稅生效前進口這些貨品，將導致「售價調漲、消費者削減支出、打擊消費者信心」。

美國第一輪貿易制裁清單上的陸貨不包含消費者產品，首波遭課25%關稅的340億美元貨品以機械為主。但川普已揚言，若未能達成新的貿易協議，可能另外再對價值2,000億美元的中國製品加徵10%關稅，假使中國展開報復行動，美方準備加倍至4,000億美元。若是如此，約80%的中國進口貨都將被課重稅，連運動鞋、成衣、智慧手機甚至玩具都可能遭殃。

傅蘭奇說：「人人都擔心川普政府的行動可能回頭打擊美國消費者，影響假期購物季買氣。」這對已飽受客流量下滑之苦的零售業是另一大打擊。

靠大陸供應卡拉OK伴唱機的佛州Singing Machine公司執行長艾特金森表示，現在只能祈禱伴唱機不會被列入加徵關稅的目標清單，否則只好被迫調漲價格，冒著年終購物旺季需求銳減的風險。