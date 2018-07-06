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經濟解析／中國尚未對美國啟用的重砲：廣大消費族群

2018-07-06 21:21經濟日報 記者任中原╱即時報導

美、中貿易衝突不斷升高，但中國消費者卻一直表現淡定；現在第一輪貿易戰已然開打，美國不應忽視中國「廣大群眾」的憤怒。

當去年中、韓關係惡化時，中國名模楊冰陽曾發動270萬名微博粉絲團抵制南韓產品，結果一個月之內現代汽車在中國的市占率下降一半；樂天集團2017年第2季在中國的銷售額劇降84%，現在已完全退出中國市場。2012年中、日釣魚台之爭達到高峰時，中國群眾也曾展現實力。

但截至目前為止，中國消費者尚未對美國企業展開類似行動。儘管最近中國已減購美國黃豆，並對進口美國豬肉及水果加強檢查，但動作僅限於官方，消費者尚未開始抵制美貨。由於消費品可能是美國的救命弱點，因此這種現象尤其令人意外。

中國於去年12月已經超越美國，成為全世界最大的零售市場。中國是通用汽車銷售量最大的國外市場，也是星巴克的第二大市場，蘋果公司一年在中國市場的銷售額約450億美元；如果中國賭客拒絕光顧澳門的金沙及永利賭場，兩家公司可能崩潰。

中國消費者為何迄今仍相對沈默？原因之一是中國覺得現在就抬出重砲仍為時尚早。美國對340億美元中國產品開徵懲罰性關稅，中國立即報復，顯示中國政府對傳統的貿易武器仍然滿意，慎防事態擴大到不可收拾。

中國在這場戰鬥中，一直小心翼翼地扮演「好人」的角色。如果北京當局現在發動愛國民眾抵制寶鹼、可口可樂及蘋果手機，不但使正面的形象受損，還會給美國政府提供更多的攻擊藉口。中國政府認為現狀能讓中國保護許多產業，因此希望能維持現狀。

然而如果緊張情勢持續升高，便不能指望中國消費者繼續戒急用忍。德意志銀行的報告指出，2015年（最新數據）美國企業中國子公司的總銷售額約2,230億美元；只要20%遭到中國消費者抵制，金額便達450億美元。川普威脅將再對4,000億美元中國產品課徵10%關稅，金額也不過400億美元。

中國消費者的實力，已經足夠使華府在中國消費者抵制美貨之前見好就收。中國消費者現在只是還未開口，美國政府最好不要把他們遺忘。

北京德意志銀行星巴克

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