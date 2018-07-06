英政府脫歐計畫分歧 空巴再發出警告

2018-07-06 19:57 中央社 倫敦6日路透電



空中巴士公司（Airbus）執行長恩德斯今天對英國政府內部的脫歐計畫陷入分歧表示遺憾，並重申，對因此衝擊到空巴提供的就業機會感到憂心。

空巴在英國內閣就脫歐召開重大會議數小時前，舉行年度媒體簡報會，恩德斯（Tom Enders）發言表示，英國政府「對於如何實施脫歐才不會造成嚴重傷害，毫無頭緒，至少欠缺共識」。

他為空巴針對脫歐可能衝擊發出警告的決定辯護，而先前至少有一名英國閣員對此加以批評。

空巴今年6月就英國脫歐的衝擊發出迄當時最強烈的警告，指若在未達成協議下脫歐，將迫使空巴重新考慮長期立足點，因而恐使英國數千個就業機會不保。