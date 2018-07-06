美中貿易戰前 川普再喊加碼

2018-07-06 10:36 中央社 華盛頓5日專電



美國總統川普今天說，對500億美元的中國產品課稅外，美國還打算另對5000億美元的中國產品課稅，目前「暫時擱置」，高達5500億美元的商品加徵關稅，只針對中國。

川普今天前往蒙大拿州參加造勢活動，在空軍一號告訴隨行記者，對中國產品開徵關稅是玩真的。第一波價值達340億美元的中國產品午夜起開徵25%的關稅，另外160億美元課徵同樣稅率關稅，預計兩週後實施。

他還說，美國「暫時擱置」對中國價值達2000億美元的產品課稅，2000億美元之後，還有3000億美元產品課稅也「暫時保留」，等待實施。總計達5500億美元的產品恐將另課徵高關稅。川普撂話，「這只針對中國」。

北京在關稅生效前試圖放緩語調，強調中國不會開貿易戰第一槍，但川普頻喊加碼，彷彿預告子彈已準備好。

川普在蒙大拿州造勢活動向支持者強調，他非常尊重中國國家主席習近平，但美中貿易逆差龐大，必須有所行動，因為這不是自由貿易。川普不忘標榜，因為他上任，美國就業回來了，經濟好轉了，台下支持者歡呼不斷。

貿易關稅戰成為川普年底期中選舉鞏固基本盤的工具之一，然而，習近平要維持中國內部的絕對權威，也無從示弱，兩人都有對外強勢對內展現領導力的需求，雙方若以牙還牙，經濟學者多認為全球經濟復甦將受兩強相爭影響。