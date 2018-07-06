美市鎮退地產稅盈餘給屋主 1.4萬人各喜領2100元

2018-07-06 08:46 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美聯社報導，美國賓州蘭霍恩的米德鎮因為房產稅稅收超乎預期，決定開出1萬4361張面額各68美元（約台幣2100元）的支票，退給土地上有建物的業主。

根據費城詢問報，人口約4.5萬人的米德鎮力求減支，在此同時並追討逾期未繳稅款，導致政府的一般基金多於預期。