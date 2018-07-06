美庫存意外減少 世界油價走弱

2018-07-06 06:13 中央社 紐約5日綜合外電報導



世界油價今天走弱，主因美國新公布的數據顯示，石油庫存意外減少，加以沙烏地阿拉伯調降輸往亞洲原油的價格。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格下跌1.20美元，收在每桶72.94美元。

倫敦市場北海布倫特原油下跌81美分，收在77.39美元。