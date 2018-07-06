親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰在即
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

瑪莉亞轉中颱不排除成強颱 下周二最接近台灣

科技股領漲 美股收紅

2018-07-06 06:02中央社 紐約5日綜合外電報導

華爾街股市今天收紅，三大指數漲幅都在1%左右，市場暫時擱下對貿易戰的憂慮，由科技股領漲。

道瓊工業指數終場上漲181.92點，或0.75%，收在24356.74點。

標準普爾500指數上漲23.39點，或0.86%，收在2736.61點；那斯達克指數上漲83.75點，或1.12%，收在7586.43點。

科技龍頭股表現強勢，臉書（Facebook）股價大漲2.9%，谷歌公司（Google）母公司Alphabet上漲2.0%，蘋果公司（Apple）漲0.9%。

華爾街科技股Alphabet

相關新聞

通膨牽動 東協貨幣政策分歧

2018-07-06 01:03

日投資人大舉減碼美公債

2018-07-06 01:03

英下月升息機率 增至80%

2018-07-06 01:03

沙國降油價 回應川普推文

2018-07-06 01:03

亞太退休基金看淡股市

2018-07-06 01:03

南韓法院判決 三星前員工禁止跳槽陸企

2018-07-06 01:03

美勞動市場仍緊俏

2018-07-06 01:03

杜特蒂就任兩周年 經濟成長率超過6%

2018-07-06 01:03

美歐汽車關稅戰有解 歐股漲

2018-07-06 00:17

三星前員工 韓禁跳槽大陸企業

2018-07-05 23:56

陸一帶一路計畫 在馬國踢鐵板

2018-07-05 23:56

阿根廷經濟困難

2018-07-05 23:56

印航改台灣名稱 印度外交部：符合國際規範

2018-07-05 22:15

川普將來訪 梅伊須面對倚美更深的尷尬現實

2018-07-05 22:13

美就業市場強勁 但上周初領失業金人數增加

2018-07-05 21:56

蓬佩奧將訪河內 加強越美全面夥伴關係

2018-07-05 21:22

什麼貿易戰？兩大原因讓散裝乾貨海運業者老神在在

2018-07-05 20:12

義大利呼籲歐盟 放寬投資與改革空間

2018-07-05 19:16

伊朗官員：川普推文推高油價 至少漲10美元

2018-07-05 19:07

韓法院禁止前三星員工跳槽到陸廠 因為這個原因

2018-07-05 17:29

川普大力痛打哈雷有梗！ 謝金河這樣分析

2018-07-05 16:45

不甩貿易戰？ 中國富人移民 美國仍是首選

2018-07-05 14:57

在中國專利侵權訴訟 聯電告贏美光 全球大地震

2018-07-05 14:57

墨國送大禮 將撥2300億培訓青年、照顧長者

2018-07-05 14:31

墨國：NAFTA談判有望加速進行

2018-07-05 14:30

避與美貿易戰 傳德汽車業提議零關稅

2018-07-05 14:28

陸：美若開火 打擊全球產業鏈

2018-07-05 14:18

向美加徵關稅 陸延後半天實施

2018-07-05 14:17

年線攻防戰 國際金融充滿不穩定狀況

2018-07-05 13:25

川普不靠譜 造就人民銀行穩匯成就

2018-07-05 13:05

川普推文喊降油價…真跌了

2018-07-05 10:46

送企業大禮 墨西哥撥2300億培訓青年、照顧長者

2018-07-05 10:38

美國6月汽車銷售回穩 法人：後續貿易戰是風險

2018-07-05 10:22

WSJ：美國辭職潮漸興 追尋加薪和理想工作

2018-07-05 10:21

歐盟：用槍指著頭無法談判 汽車產業可商量

2018-07-05 09:22

倫敦匯市：歐元微貶 貿易戰疑慮打擊市場信心

2018-07-05 07:06

川普推文向OPEC喊話： 降油價！

2018-07-05 06:40

千禧世代 改變食品業生態

2018-07-05 01:16

消費主力 偏愛小眾本土

2018-07-05 01:16
看更多

熱門文章

日本世足輸球後留下的字條 為何讓大陸人集體汗顏

2018-07-05 11:00

她想給遠距男友驚喜 送餐員驚見室內裸女「不單純」

2018-07-05 10:16

美中貿易戰開打 晶片業者擔心華府「打錯靶」

2018-07-05 08:20

笑翻！美夫婦裝潢浴室 赫見前屋主牆內藏留言

2018-07-05 15:02

泰晤士報專文 籲勿放任中國霸凌民主國家

2018-07-05 10:35

泰國受困少年聽到狗吠雞鳴 可能有通道直通地表？

2018-07-05 17:28

川普推文向OPEC喊話： 降油價！

2018-07-05 06:40

影／男記者直播遭正妹球迷強吻 網友：這不叫性騷擾？

2018-07-05 12:56

媽媽在背後很火！姊妹鏡頭前熱舞 媽媽拿拖鞋開扁

2018-07-05 17:25

川普大力痛打哈雷有梗！ 謝金河這樣分析

2018-07-05 16:45

好心照顧浣熊寶寶 害自己和20名親友須打狂犬疫苗

2018-07-05 08:27

嫌妹妹用廁所太久 哥哥抓狂狠砍53刀「我無法回頭」

2018-07-05 11:57

美中貿易戰倒數計時 7重點看中國如何應戰？

2018-07-05 21:18

俄羅斯晉級世足賽八強 掩蓋不了年金改革的民怨Q&A

2018-07-05 10:12

全球最大黑天鵝就是他！川普戰中國 都是為了選票

2018-07-05 20:12

噓！你聽... NASA江湖密技 研發「寧靜型」超音速飛機

2018-07-05 10:00

德蕾莎修女慈善機構涉嫌販嬰 3人被捕

2018-07-05 23:34

美國恐怖老鼠軍隊攻陷地鐵 捕鼠獵人急派寵物狗鎮壓

2018-07-05 12:04

全球大學排名 史丹福第二、加州理工第四

2018-07-05 16:40

金正恩 提拔「萬古逆賊」張成澤心腹

2018-07-05 23:42

普吉島外潛水船翻覆 數十人仍失蹤

2018-07-05 22:07

印航改台灣名稱 印度外交部：符合國際規範

2018-07-05 22:15

川普推文喊降油價…真跌了

2018-07-05 10:46

50年一度大雨！ 沖繩宮古島全域避難準備

2018-07-05 14:53

男子外遇竊取不法資金9億 雇槍手殺妻被判30年

2018-07-05 15:26

【重磅快評】龐培歐抵北韓前 金三胖釋放了什麼訊息？

2018-07-05 11:26

韓法院禁止前三星員工跳槽到陸廠 因為這個原因

2018-07-05 17:29

美中貿易戰一觸即發 中國反擊 另闢進口路徑

2018-07-05 14:58

影／這是船屋？裝潢奢華如豪宅 1間要價7000萬

2018-07-05 17:44

日關西降歷史性豪雨釀1死 京都16萬人撤離

2018-07-05 21:49

馬達加斯加野生香蕉 列入滅絕清單

2018-07-05 22:27

川普秀貿易拳頭 關鍵在美中科技冷戰

2018-07-05 19:47

在中國專利侵權訴訟 聯電告贏美光 全球大地震

2018-07-05 14:57

《專家分析》美中首波貿易戰恐難避免…痛過後再談

2018-07-05 14:59

馬路糗變捕蠅紙 有人輪胎黏了15公分厚的瀝青

2018-07-05 14:05

中美貿易開戰 全球剉咧等

2018-07-05 23:56

歐盟：用槍指著頭無法談判 汽車產業可商量

2018-07-05 09:22

美中加徵關稅大戰 川普將開第一槍

2018-07-05 19:22

WSJ：美國辭職潮漸興 追尋加薪和理想工作

2018-07-05 10:21

加總理被控性騷擾但稱不記得 遭諷有如溫斯坦

2018-07-05 20:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top