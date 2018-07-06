科技股領漲 美股收紅

2018-07-06 06:02 中央社 紐約5日綜合外電報導



華爾街股市今天收紅，三大指數漲幅都在1%左右，市場暫時擱下對貿易戰的憂慮，由科技股領漲。

道瓊工業指數終場上漲181.92點，或0.75%，收在24356.74點。

標準普爾500指數上漲23.39點，或0.86%，收在2736.61點；那斯達克指數上漲83.75點，或1.12%，收在7586.43點。

科技龍頭股表現強勢，臉書（Facebook）股價大漲2.9%，谷歌公司（Google）母公司Alphabet上漲2.0%，蘋果公司（Apple）漲0.9%。