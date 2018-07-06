對美歐貿易談判仍抱希望 歐股收紅

2018-07-06 01:28 中央社 倫敦5日綜合外電報導



大西洋兩岸股市今天都走高，歐洲主要股市全收紅，主因儘管美國與歐洲的貿易戰似將開打，投資人仍抱著一絲希望，期待雙方仍能透過談判緩和衝擊。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場上漲0.4%，收在7603.22點。

法蘭克福股市DAX 30指數上漲1.2%，收在12464.29點；巴黎股市CAC 40指數上漲0.9%，收在5366.32點。

紐約股市午盤道瓊指數上漲0.73%，來到24350.59點。