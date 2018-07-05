經濟解析／美歐汽車關稅協議好事近？

2018-07-05 23:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普以善於談生意打響名號。但投資人對川普可能將與歐盟敲定汽車關稅協議的傳聞反應大致謹慎。路透評論認為，持保留態度靜觀其變，是明智的做法。

德國商報4日報導，美國駐德國大使向德國汽車大廠主管表示，如果歐盟能撤除對美國進口車課徵的10%關稅，川普可能放棄對歐洲進口車課重稅的想法。

這對寶馬（BMW）、戴姆勒（Daimler）、福斯（Volkswagen）是大好消息，據德意志銀行估計，這三大德國汽車製造商去年合計在美國售出約99萬輛進口車，假如川普真的把對歐洲進口車的關稅提高到20%，那麼進口汽車到美國市場銷售的生意多半會變得無利可圖。

難怪歐洲汽車股5日盤中全面大漲，漲幅介於3%與5%之間。

不過，歐洲汽車股最近因關稅顧慮而大跌，相對而言，5日的漲幅仍小。根據Eikon的資料，今年1月BMW、戴姆勒和福斯股價漲抵峰頂時，本益比平均為今年預估盈餘的8.1倍；即使5日股價勁揚，這幾檔汽車股的預期本益比平均只有6.5倍，還比1月的價位低20%。同時，分析師對今年戴姆勒和福斯每股盈餘的共識預估值已分別下修3%和5%。

如果美國駐德國大使的話忠實反映川普的想法，那麼目前市場人士對德國三大車廠股價的估價可能太保守。歐洲和美國若是就汽車關稅敲定協議，這三家德國汽車製造公司的股價本益比可望至少回升到1月時的水準，這也意味他們的股價平均可能上漲將近25%。

但投資人有充分理由不要高興得太早。如果「推特總司令」川普的推文可作指引，那麼川普最大的不滿是歐盟目前對美國小客車課徵10%的進口關稅，稅率遠高於美國對同類進口課徵的2.5%。然而，根據德國「經濟周刊」（Wirtschaftswoche）雜誌5月的報導，川普曾告訴法國總統馬克宏，他真正的目標是把德國豪華車商統統逐出美國。川普最近在一則推文中喊出「在此地（美國）生產！」的口號，更增添投資人對川普終極目標的困惑。