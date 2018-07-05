川普貿易戰 挑起全球糧食大戰

2018-07-05 23:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



美、中關稅戰預定6日開打，若中國與他國還以顏色，對美國黃豆、肉品等農產品加徵關稅，不僅美國將因三分之二農產出口流向貿易糾紛國而自招其害，也勢必打亂全球農產貿易版圖，甚至掀起糧食大戰。以下是各類農產品可能受到的影響：

‧黃豆

黃豆在美對中的200億美元農產出口中占約六成。若中對美黃豆加徵25%關稅報復，美黃豆出口可能銳減45億美元。而巴西可能是最大贏家，可望獲得中國「轉單」效應。然而巴西黃豆供應價變貴，又會促使歐洲提高對美國黃豆採購。

‧玉米與高粱

中國與墨西哥都是採購美國玉米的大國，墨西哥因擔心美國退出北美自貿協定，已開始分散採購來源。荷蘭合作銀行估計，墨國多達三成的玉米進口將改從巴西、阿根廷與其他國家買進。

美國去年出口近10億美元的高粱中，八成是賣給中國，貿易糾紛可能促使中國減少美國高粱採購，歐洲最大穀物進口國西班牙則可望受惠於較便宜的美國高粱。

‧豬肉與牛肉

中國極仰賴黃豆粉做為豬飼料，黃豆漲價將導致中國養豬產業成本攀升，使國內豬肉漲價，促使中國轉向自歐盟、加拿大與巴西進口豬肉。中國將再度提高美豬關稅，也將重創美國豬農。北京對美國牛肉加徵關稅則會使澳洲牛肉受惠。

‧棉花

美國棉花去年對中國出口額超過9億美元。中國將轉向印度、澳洲、西非與巴西採購。不過越南紡織業將因採購美國棉花的成本降低而受惠。

‧乳品

乳清可做為飼料，中國55%乳清都從美國進口，幾乎沒有其他國家能填補這個供應缺口。關稅戰將同時衝擊美國的酪農與中國的畜牧業。